Правительство России и Центробанк выделяют около 2,4% ВВП на борьбу с негативными проявлениями в экономике. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на саммите G20.

«Правительство Российской Федерации выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями. Примерно в таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк», — сказал Путин.

Как стало известно в четверг, страны «двадцатки» вложат более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Страны G20 вложат 5 трлн долларов в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, пострадавших от коронавируса.

В итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в формате видеоконференции, подчеркивается, что лидеры G20 обязуются «сделать все возможное и использовать все доступные политические инструменты, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб, вызванный пандемией».

«В настоящее время мы принимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, — отмечается в документе. — Мы направляем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».



Лидеры «двадцатки» считают, что такие меры «позволят мировой экономике быстро встать на ноги и заложить прочную основу для сохранения рабочих мест и восстановления роста». Они также поручили министрам финансов и управляющим центральных банков стран G20 на регулярной основе координировать действия по оперативному реагированию на пандемию коронавируса, а также наладить тесное сотрудничество с международными организациями для быстрой доставки им необходимой финансовой помощи. Кроме того, лидеры «двадцатки» приветствовали уже принятые национальными центробанками, Международным валютным фондом и Всемирным банком меры.