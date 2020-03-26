Количество счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей с суммой свыше 1 млн рублей на 1 марта составляет 5,9 млн, или 1% от количества всех счетов, сообщили ТАСС в Агентстве по страхованию вкладов.

Ранее президент Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков.

«Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн рублей составляет 5,9 млн штук (1% количества всех счетов)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на 1 марта всего в банках было открыто 594 млн счетов, держателями являются 231 млн физических лиц и ИП, объем средств на счетах составляет 31,5 трлн рублей. Объем средств на счетах свыше 1 млн рублей равняется 17,95 трлн рублей.



Также в агентстве отметили, что остатки вкладов на 99,55% всех счетов физических лиц на 1 марта не превышают лимита страхового возмещения в 1,4 млн рублей.