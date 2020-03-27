Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов, пишет РБК . Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной от 26 марта. Поведение клиентов вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей, следует из обращения. Как предупредили авторы письма, отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны.

Также банки попросили ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса: на шесть месяцев открыть беззалоговые кредитные линии для банков, не входящих в число 11 системно значимых, и запустить валютное РЕПО под ценные бумаги, принимаемые ЦБ в качестве обеспечения.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей начнет действовать с 2021 года: им не будут облагаться процентные доходы по вкладам, полученные в текущем году. Впервые заплатить налог владельцам вкладов придется уже в 2022 году. Глава Сбербанка Герман Греф со ссылкой на разъяснения Минфина сообщил клиентам, что налогом будут облагаться суммы доходов от вкладов в той части, в какой они превышают 1 млн рублей, а разные вклады одного и того же физического лица будут суммироваться. По словам президента ВТБ Андрея Костина, механизм налогообложения еще будет прорабатываться. Сейчас закон о банковской тайне не позволяет банкам обмениваться персональными данными клиентов между собой, но такие сведения могут, например, собираться налоговиками, отметил он.

Большинство опрошенных банков утверждают, что не испытывают проблем с ликвидностью и не ощущают оттока средств вкладчиков. Но некоторые участники рынка сообщили, что уже поменяли или готовятся поменять ставки по вкладам или накопительным счетам, чтобы повысить их привлекательность для клиентов.

По мнению экспертов, потери вкладчиков от новой меры составят около 1 п. п. от ставки по вкладам (для депозитов от 1 млн рублей), если исходить из средней ставки в 5,15%. Поведение вкладчиков и ситуация с фондированием банков будут зависеть не только от налога, но и от других факторов: величины реальной процентной ставки, инфляции и того, какой выбор сделает население между потреблением и сбережением. У россиян не так много вариантов размещения свободных денег, а значит, серьезного оттока средств населения из банков не будет, поясняют эксперты. Банки могут начать предлагать вкладчикам различные «семейные» или «акционные» продукты, которые могут стать для клиентов «определенным налоговым маневром». Также банки для удержания клиентов с высоким депозитным «чеком» будут более склонны принимать меры через программы привилегий, которые станут более «статусными». Эксперты ожидают увеличения необходимого минимального уровня средств на счетах для получения бонусных или аналогичных программ от кредитных организаций.