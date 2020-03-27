Всемирный банк (ВБ) намерен предоставить 160 млрд долларов помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая на саммите лидеров G20, прошедшем в формате видеоконференции. Пресс-служба банка распространила стенограмму его выступления.



«ВБ прилагает усилия для принятия неотложных мер в ответ на пандемию коронавируса <...> Наши цели заключаются в сокращении времени на восстановление [после пандемии], создании условий для экономического роста, поддержке малых и средних предприятий, а также обеспечении защиты бедных и уязвимых слоев населения. Вчера [25 марта] я представил нашему совету программу, которая может обеспечить финансовую помощь в размере 160 миллиардов долларов в течение следующих 15 месяцев», — отметил Мэлпас.

Он также добавил, что ВБ «осуществляет новые проекты, связанные с COVID-19 в 56 странах». «В 24 странах мы реструктурируем существующие проекты, чтобы направить средства на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения», — указал глава ВБ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем выступлении на саммите лидеров G20 указала на необходимость «финансовой помощи уязвимым домохозяйствам, крупному и малому бизнесу, чтобы они смогли оставаться на плаву и быстро вернуться к работе». «В противном случае потребуются годы, чтобы преодолеть последствия широкомасштабных банкротств и увольнений», — отметила руководитель МВФ. Она призвала международное сообщество также поддержать страны с развивающейся экономикой, чтобы они могли «преодолеть основную тяжесть кризиса, и помочь восстановить экономический рост».