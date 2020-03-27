Минкомсвязь выступила против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) распространить конкурентное регулирование на IT-разработчиков, лишив их антимонопольного иммунитета, пишет «Коммерсант» . Соответствующее заключение направлено в ФАС.

Как говорится в заключении Минкомсвязи, ФАС предлагает «кардинальное изменение регулирования», вводя запрет прямо разрешенных гражданским законодательством действий. Правообладатели будут вынуждены постоянно доказывать, что их действия, соответствующие Гражданскому кодексу, не нарушают при этом закон «О защите конкуренции». Кроме того, территориальные управления ФАС получат сигнал вмешиваться в лицензионные отношения бизнеса, а любой лицензионный договор будет автоматически становиться объектом интереса антимонопольных органов. Предложенные поправки снизят конкурентоспособность отечественных разработчиков, введут избыточное регулирование, не способствуют стратегии ускоренной цифровизации страны и политике импортозамещения, заявляет Минкомсвязь.

IТ-разработчики предупредили о риске «развала отрасли» из-за проекта ФАС ФАС предлагает лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности.

По мнению экспертов, ограничительные меры, предложенные ФАС, могут поставить под угрозу существующие на рынке связи и фактически остановить развитие IT-сектора. Пострадают не только участники рынка, на которых ляжет административная нагрузка, но и потребители, так как цены на лицензии вырастут, а IT-компаниям станет удобнее продавать их в составе услуг или аппаратно-программных комплексов. Выбранная ФАС модель установления перечня антимонопольных требований представляется не совсем удачной, а в ряде случаев — противоречивой.