Из-за стремительного ослабления рубля в марте россияне стали чаще обращаться за автокредитами, пишет РБК . Об этом рассказали в банках, которые специализируются на этом сегменте. Большинство опрошенных фиксируют не только рост заявок, но и заметное увеличение выдач по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом выражении. Российские автодилеры зафиксировали увеличение клиентского потока в салоны буквально на следующий день после начала обвала на валютном рынке.

В кредитных организациях связывают активность заемщиков с ослаблением рубля: с начала года российская валюта потеряла по отношению к доллару 27%, а по отношению к евро — около 23%. По словам представителей банков, в текущих условиях на количество заявок повлияло снижение курса рубля, которое влечет за собой повышенный спрос на покупку автомобиля пока еще по старой цене. Некоторые клиенты стараются взять кредит сегодня. Также на изменение спроса могут влиять сезонные предложения дилеров, госпрограммы субсидирования автокредитов.

Банк России не раз обращал внимание на рост закредитованности населения, в октябре прошлого года показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян достиг максимума за семь лет. С 1 октября 2020 года расчет ПДН банкам придется применять и при выдаче автокредитов, следует из указания ЦБ. Надбавки в зависимости от этого показателя регулятор пока не вводил, но участники рынка все равно попросили не вводить обязательный расчет ПДН для автокредитов до 1 млн рублей.

По мнению экспертов, серьезного риска надувания пузыря в сегменте автокредитования сейчас нет. Банки в любом случае не будут слепо следовать за спросом, а в текущих экономических и общественных условиях аппетит к риску не должен выйти за рамки разумного. Российские банки ужесточают требования к заемщикам, в том числе к тем, кто обращается за автокредитами. Об этом свидетельствует динамика отказов по ссудам.

Риск ухудшения качества портфелей автокредитов есть, но он не критичен для системы в целом, считают эксперты.