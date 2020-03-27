Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,26% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 496,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 015,28 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны, уточняет она.

«Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от восстановления нефтяных цен и повышения на американских биржах накануне, в связи с чем нельзя исключать попыток подняться немного выше на открытии. В остальном, судя по фьючерсам на американские индикаторы, настроения в пятницу смещаются в сторону фиксации прибыли по рискованным активам», — комментирует эксперт.

В течение сессии аналитик допускает переход рынка РФ к умеренному снижению.

Причем в понедельник негативно на российский рынок может подействовать резкий рост числа заболевших в России, не исключает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Мы пока не прошли пика прироста заболеваемости, и совсем не исключено, что властями будут приняты новые, быть может, более жесткие меры по ограничению распространения пандемии», — поясняет Антонов.