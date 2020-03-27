Эс-Би-Ай Банк повысил ставки по вкладу «Свои правила» в рублях и долларах.

Доходность депозита в рублях при оформлении в отделении составит 6—6,4% (вместо 5,4—5,9%), в долларах — 0,64—1,1% годовых (прежде — 0,2—0,9%), онлайн — 6,25—6,65% в рублях (ранее — 5,65—6,15%) и 0,74—1,2% годовых в долларах (вместо 0,3—1%).

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки: 181, 367, 548, 730 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу предусмотрена возможность выбора дополнительных опций: пополнение, частичное снятие, выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация. При выборе дополнительных опций процентные ставки будут понижены в зависимости от выбранной опции.