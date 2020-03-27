Джей энд Ти Банк повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,3 п. п.

Вклад «Магнус» (на один год) теперь открывается под 5,3%, а «Магнус — Онлайн» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) — под 5,2—6,1% годовых. «Кристальный» (на один, шесть месяцев и один год) можно разместить под 5,1—6% годовых.

Три вышеперечисленных депозита непополняемые.

Доходность «Универсального» составляет 3,8%, а «Универсального-Онлайн» — 4,3% годовых. Срок — один год. Возможно внесение дополнительных взносов, а также частичное снятие до минимальной суммы вклада.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 500 тыс. рублей (по вкладу «Магнус — Онлайн» — 100 тыс. рублей). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет клиента.