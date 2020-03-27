Инвесторы за неделю по 25 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 840 млн долларов против исторического максимума в 1,4 млрд долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 840 млн долларов по сравнению с историческим рекордом в 1,4 млрд долларов неделей ранее», — говорится в обзоре.

Сильный отток из инвестирующих в РФ фондов длится уже месяц. По данным EPFR, за неделю по 11 марта он составил 590 млн долларов, неделей ранее — 710 млн.

Приток в фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), за неделю составил 1 млн долларов против оттока в 240 млн долларов неделей ранее. Это, как отмечается в документе, лучший результат за последние четыре недели.

Оттоки из российских фондов облигаций, напротив, оказались самыми высокими с июня 2014 года: инвесторы вывели 30 млн долларов против 20 млн долларов неделей ранее.