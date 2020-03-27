Банковские и платежные ассоциации предупредили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина о последствиях, к которым может привести регулирование комиссии за эквайринг, которую магазины платят банкам за прием карт. Об этом пишет РБК. Совместное письмо на имя глав ЦБ и правительства направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, ассоциация «Финансовые инновации», Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация и Ассоциация участников платежной системы Mastercard.

Ранее ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в которых указал на возможность установить максимальный размер комиссии за эквайринг для интернет-магазинов «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».

Центробанк утвердил меры по поддержке граждан в условиях коронавируса Разработаны меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения вируса, и по обеспечению доступности платежей для населения.

Главное последствие таких мер, по мнению ассоциаций, — монополизация рынка крупными игроками, для которых эта услуга останется прибыльной даже в условиях низких комиссий. Авторы обращения опасаются стагнации эквайринга как услуги, так как с рынка уйдут некрупные игроки, которые чувствительны к размеру эквайринга и выдерживают конкуренцию с крупными за счет постоянного повышения качества услуг. Платежные услуги являются социально значимыми, а их развитие требует обязательного наличия конкуренции, которая возможна только в условиях окупаемости и инвестиционной привлекательности услуг. Потребители не получат выгоды от снижения эквайринговых комиссий, то есть снижения цен на товары, так как не являются конечными бенефициарами, говорится в письме.

По мнению авторов письма, принципиальным моментом является вызывающее крайнюю обеспокоенность апеллирование к заботе о потребителе (и даже шире — к «повышению социальной справедливости») как цели регуляторного ограничения комиссий эквайринга. Подчеркивается, что спор об эквайринговых комиссиях — это спор двух отраслей экономики, для одной из которых комиссии — источник существования и развития, для другой — нежелательные издержки.

Ретейлеры намерены попросить ЦБ снизить стоимость эквайринга на время пандемии Онлайн-магазины обещают мотивировать покупателей к безналичной оплате и отказу от купюр, которые могут переносить коронавирус.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, освободившиеся деньги от установления максимальной ставки эквайринга интернет-ретейлеры могли бы направить на зарплату новым сотрудникам. В условиях пандемии интернет-магазины могут стать основным способом приобретения товаров. Перед участниками рынка сейчас стоит задача увеличить штат сотрудников: курьеров, сборщиков заказов, водителей, а также приобрести дополнительные автомобили, пояснил он. Размер эквайринга надо снизить до уровня комиссии в Системе быстрых платежей, то есть до 0,4%, считает Соколов.