Правительство утвердило новую программу обучения граждан старшего возраста до 2024 года. Теперь за счет государства смогут обучаться и россияне старше 50 лет. Ранее такая услуга была доступна гражданам старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждены специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года и план мероприятий по организации такого обучения», — сказано в сообщении.



Обучение осуществляется по направлению от работодателя либо через службы занятости.



Программа обучения граждан старшего возраста стартовала в 2019 году в связи с изменением пенсионного возраста, напоминает ТАСС. В прошлом году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета выделено в 2019 году 5 млрд рублей.