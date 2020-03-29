Банк «Уралсиб» дополнил сезонный срочный вклад «Высота» новым сроком размещения, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь вклад можно открыть и на срок 91 день в дополнение к уже действующим срокам 181, 367 и 732 дня.

Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 91 день — 4,8% годовых, 181 день — 5%, 367 дней — 5,5%, 732 дня — 5,8% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей.

Кроме того, можно дополнительно получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей.

Если остаток вклада превысит 1,5 млн рублей, проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». В случае неоформления инвестионного продукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса ИСЖ и/или НСЖ также применяются базовые ставки вклада «Высота». Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Досрочное востребование вклада — по ставке до востребования 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме и сроку.