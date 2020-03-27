Абсолют Банк с 27 марта поднял ставку по классическому депозиту до 6%. Ставка по рублевому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 12—18 месяцев увеличилась на 0,15 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При открытии онлайн ставка по депозиту «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком 368—541 день на сумму от 10 тыс. рублей и выше составит 6% годовых. При открытии вклада в отделении банка ставка будет равняться 5,7%.

Открывать депозит дистанционно — это просто и выгодно, напоминают в банке. В интернет-банке «Абсолют Online» и мобильном приложении «Абсолют Mobile» клиентам доступен полный перечень операций по вкладам, такой же, как при посещении отделения банка.