Газпромбанк с 27 марта 2020 года снизил минимальную сумму вклада «Успех» с 2 млн до 15 тыс. рублей. Оформить депозит можно на 181 день под 6,3% годовых. Максимальная сумма неограниченна.

Кроме того, Газпромбанк повысил процентные ставки по базовому вкладу «Для сбережения», который можно открыть на индивидуальный срок. Максимальная ставка увеличена на 0,5 п. п., составляет 5,5% годовых и действует при условии размещения от 1 млн рублей на срок от 367 до 731 дня. Остальные ставки варьируются от 4,5% до 5,4% годовых в зависимости от срока размещения средств и суммы депозита (минимальная сумма — 15 тыс. рублей). Пополнение и снятие средств не предусмотрены.

Другие условия по депозитам не меняются.