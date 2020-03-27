Роструд запустил специальный сервис в период распространения коронавируса в стране для помощи работникам и работодателям с вопросами по трудовой деятельности. Об этом сообщил в пятницу руководитель Роструда Михаил Иванков в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в стране нерабочей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако это не распространяется на тех работников, которые отвечают за безопасность страны и обеспечивают функционирование круглосуточных производств.

«Мы запустили специальный сервис на нашем интернет-ресурсе «Онлайнинспекция.рф» — «коронавирус горячая линия», куда и работники, и работодатели могут обращаться с вопросами и за консультацией. Большая часть вопросов касается реализации указа президента: это вопросы оплаты труда, а также вопросы, касающиеся отношения работников тех или иных организаций, на которых распространяется указ президента или не распространяется», — сказал Иванков.

По его словам, на горячую линию сейчас также поступают вопросы, связанные с отпусками и вахтовиками.

В соответствии с указом президента, оплата труда на нерабочую неделю сохраняется в прежнем объеме. Однако для тех работников, у которых сдельная оплата труда, должна быть компенсация по правилам, которые устанавливаются на предприятии, добавил глава Роструда.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс «стопкоронавирус.рф» для информирования о ситуации в стране.