Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о возможном продлении объявленных на следующую неделю выходных на федеральном уровне.

«Еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте, они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, «пока преждевременно говорить что-то про федеральный уровень». Он добавил, что все решения должны приниматься, исходя из реального положения дел.