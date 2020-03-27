ЦБ установил официальные курсы валют с 28 марта по 6 апреля.

Курс доллара понизился на 98,98 копейки, составив 77,7325 рубля (78,7223 рубля на 27 марта). Курс евро снизился на 22,59 копейки, до 85,7389 рубля (85,9648 рубля на 27 марта).

На валютных торгах Московской биржи на 13:41 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 64 копейки и составил 78,11 рубля. Евро на 13:40 мск подорожал на 57 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 85,98 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,61—78,23 рубля за доллар и 85,45—86,1 рубля за евро.