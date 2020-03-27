Банк «Уралсиб» с 27 марта ввел вклад «Пока вы дома».

Срок депозита составляет 200 дней и разделен на четыре периода начисления процентов, каждый период составляет 50 дней: с первого по 50-й день — 7%; с 51-го по 100-й день — 5,5%; со 101-го по 150-й день — 5% и со 151-го по 200-й день — 4%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 5,38%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.