Президент России Владимир Путин обещал проработать с Минфином предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о годовой рассрочке по уплате отложенных налогов, сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ.

В четверг в Москве прошла встреча главы государства с представителями предпринимательского сообщества. В рамках мероприятия руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член ОП РФ Илья Семин презентовал экономическую программу ОНФ.

Она представляет собой пакет из 17 предложений в продолжение экономических мер по поддержке бизнеса и граждан, озвученных президентом в обращении к россиянам из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Мы предлагаем правительству ввести годовую рассрочку по уплате отложенных налогов, чтобы через шесть месяцев можно было по частям в течение года выплачивать долги по налогам, а не одной большой суммой всего долга за шесть месяцев», — сказал Семин.

Глава государства посчитал целесообразной проработку этого предложения: «Здесь необходимо все просчитать. Мы обязательно проработаем это с Минфином».

Член ОП РФ также предложил ввести беспроцентные кредиты на выплату зарплат при условии неувольнения сотрудников, мораторий на начисление пеней по просроченным в 2020 году налоговым и неналоговым платежам и снижение страховых взносов до 15% для социально-ориентированных НКО по аналогии с мерами для малого бизнеса.

Кроме того, на встрече обсуждались социальные поправки к Конституции, которые приобретают сегодня особое значение. «Фактически из-за коронавируса весь мир перевернулся с ног на голову. Социальные гарантии, которые казались незыблемыми, уже пересматриваются. Мы предлагаем застраховать право на труд и на социальную помощь в главном законе страны. Они важны в исторической перспективе и могут рассматриваться как часть антикризисного плана», — отметил Семин.

Президент добавил, что в условиях пандемии закрепление социальных гарантий стало еще более актуальным: «Сегодняшняя ситуация, вызванная испытаниями, через которые проходит весь мир, связана с необходимостью реализации социальных прав граждан и их закрепления в Основном законе. Востребованность этих мер стала еще более очевидной», — подчеркнул Путин.