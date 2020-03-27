Агентство по страхованию вкладов 27 марта перечислило ЦБ 17 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии, говорится в сообщении АСВ.

«С учетом этого в общей сложности агентство направило на погашение кредита Банку России 309 миллиардов рублей, в том числе в 2020 году — 51 миллиард рублей. Остаток задолженности агентства составляет 533 миллиарда рублей», — отмечает АСВ.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей АСВ получило 842 млрд рублей. Деньги были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

