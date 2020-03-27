Банк России принял решение уточнить параметры нового механизма по поддержке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей, направленных на обеспечение ими выплат заработных плат. На это будет выделено 150 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.



«В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками», — отмечается в сообщении.



Кредиты на эти цели ЦБ предоставит банкам по ставке 4% годовых и на срок один год. При этом максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по заработной плате, в соответствии с одобренной правительством программой.

«Ставка по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП в рамках указанной правительственной программы, в течение первых шести месяцев не должна превышать установленного программой уровня. Дополнительных ограничений и требований по объему портфеля для кредитной организации при предоставлении кредитов Банка России в рамках указанных 150 миллиардов рублей не предусмотрено», — уточняет регулятор.