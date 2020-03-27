Правительство определило перечень отраслей экономики России, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, чтобы оказать им первоочередную адресную поддержку, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

По итогам консультаций с бизнес-сообществом наиболее пострадавшими признаны отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Кроме того, это деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

«Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики в ближайшее время будет опубликован», — говорится в сообщении.

Также при комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства создается президиум для решения оперативных вопросов, следует из постановления. Кроме того, правительство изменило название и положение о работе самой комиссии. Из прежнего названия — правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития МСП — исключено слово «конкуренция». Так, «правительственная комиссия по вопросам развития МСП является постоянно действующим органом, образованным для обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества по выработке предложений, связанных с реализацией государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства», говорится в сообщении. Председателем комиссии является премьер-министр России.

При президиуме правкомиссии создается рабочая группа, осуществляющая функции проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».