Государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему предпринимательству (МСП) в сложных условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития МСП, отметив, что пандемия коронавируса «не лучшим образом сказывается на положении бизнеса».

«Сегодня, вместо того чтобы обсуждать его развитие, мы проводим по сути антикризисное совещание, будем вырабатывать меры по защите малого и среднего предпринимательства», — добавил премьер-министр.

Глава Кабмина напомнил, что в своем обращении к гражданам в связи с пандемией президент России Владимир Путин особое внимание уделил именно поддержке МСП. По словам Мишустина, МСП является важнейшей составляющей экономики России, призвав участников правкомиссии «подробно погружаться в проблемы предпринимательского сообщества, понимать, с какими трудностями сталкивается бизнес». «Только так можно сделать поддержку государства более эффективной, помочь в развитии малого и среднего предпринимательства», — добавил он.

Также правительство России прорабатывает возможность отсрочки взимания арендных платежей с предприятий МСП за использование площадей в коммерческом фонде, в том числе в торговых центрах, заявил Мишустин. «Решение на стадии проработки — это отсрочка арендной платы не только для государственного имущества, но и для коммерческой площади в торговых центрах. Думаю, это было бы хорошим подспорьем арендаторам», — пояснил он.

Мишустин поручил приостановить назначение всех проверок бизнеса Проверки приостановлены до 1 мая 2020 года.

Говоря о других решениях, которые прорабатываются, Мишустин назвал продление моратория на плановые проверки бизнеса, пока действующий лишь до конца 2020 года. По его словам, это не коснется вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан.

Глава правительства поставил в пятницу задачу обеспечить выдачу первых льготных займов для МСП уже на следующей неделе. «Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды и в первую очередь на выплату заработных плат сотрудникам», — заявил он. Премьер-министр также напомнил о принятом решении пролонгировать на шесть месяцев кредиты, выданные на особых льготных условиях, при которых две трети процентной ставки берут на себя федеральный бюджет и банки, а одну треть — платит сам заемщик.

Говоря о нефинансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, Мишустин рассказал, что было принято решение о полугодовом моратории на банкротство. Кроме того, были предусмотрены существенные изменения в законодательство о госзакупках, которые будут действовать до конца 2020 года. Требования для подключения к программе льготного кредитования МСП будут существенно упрощены, заявил Мишустин.