Предприниматели сегодня нуждаются в определенных льготах по услугам ЖКХ на фоне развития коронавируса, сообщил глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» Александр Калинин на заседании правительственной комиссии.

По его словам, речь идет о сохранении трудовых коллективов и МСП. Бизнес столкнулся с последствиями развития коронавируса и видит необходимость кардинальных мер, поэтому необходимо предусмотреть льготы по ЖКУ, пояснил Калинин.

Ранее предпринимателям уже были даны послабления и льготы на фоне развития пандемии, вследствие которой снижается спрос на их продукты и услуги. Так, малым и средним компаниям дают отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на полгода, вводят на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, устанавливают мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, а также снижают ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ прежде всего для работающих на МСП.