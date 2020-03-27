Банк Жилищного Финансирования ввел вклад «Уверенный».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок депозита — 550 дней. Проценты начисляются по четырем периодам: с первого по 90-й день — 6,7%, с 91-го по 180-й день — 6,3%, со 181-го по 360 день — 6%, с 361-го по 550-й день — 5,5% годовых. Доходность вложения за полный срок составит 6% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение первых 360 дней. Проценты ежемесячно выплачиваются на счет вклада до востребования.

В случае решения вкладчика о досрочном возврате денежных средств в первые 90 и 180 дней действия договора проценты будут начислены по ставке, действующей для соответствующего периода депозита.