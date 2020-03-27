Объем отсроченных на полгода налоговых выплат для малого и среднего предпринимательства (МСП) составит 140 млрд рублей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.

«Отсрочка по предоставлению компаниям малого и среднего бизнеса в налогах в пострадавших отраслях — 140 миллиардов рублей на полгода. Тот поток, который высвободится у компаний», — сказал он.

Одновременно Решетников подчеркнул, что эта мера гораздо важнее не столько с точки зрения высвобождения финансового потока в моменте, сколько с точки зрения сохранения долгосрочных перспектив. «Потому что сейчас бизнес встает перед выбором: оставаться работать или закрываться», — отметил министр, выразив мнение, что поддержка окажется весомым аргументом в пользу того, чтобы переждать сложные времена и остаться в бизнесе.

Кабмин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли в России Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Так, по сведениям Ассоциации рестораторов и отельеров, в последние недели обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%. Падение загрузки гостиниц составляет более 50%, при этом во многих регионах, в частности в Москве, загрузка находится на уровне всего 5—7%. «То есть мы понимаем, насколько сложная обстановка. В субъектах РФ в последние недели вводились ограничения на деятельность бизнеса в отдельных отраслях: бассейны, фитнес-центры и так далее», — отметил Решетников. По его словам, стратегия состоит в том, чтобы в условиях, когда существенно сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет клиентов, максимально снизить и перенести все фиксированные платежи, чтобы у бизнеса в приоритете были именно зарплата и сохранение рабочих мест.

Действия правительства были сфокусированы на перечне определенных отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. К их числу отнесены туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт, бытовые услуги, образование, выставочная и ярмарочная деятельность. Всего в этих сферах в стране сосредоточено 282 тыс. предприятий, в том числе 280 тыс. относятся к числу малых и средних. Занятость в этих областях — 4 млн человек, в том числе 2,9 млн человек на предприятиях МСП.