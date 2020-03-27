Льготные программы для бизнеса должны быть доступны в максимальном числе банков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития МСП, передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы эти программы [по поддержке компаний] были доступны для максимально широкого круга банков, чтобы заемщики не находились в неравных условиях... Предприятия МСП обслуживаются в разных банках, и мы бы не хотели, чтобы банки переманивали клиентов из-за того, что кто-то включен в программу, кто-то не включен», — сказал она.

Ранее ЦБ расширил программу рефинансирования по кредитам субъектам МСП. В частности, по кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка ЦБ снижена с 6% до 4%, а конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%. При этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП. Также с апреля вводится новый кредитный инструмент с лимитом рефинансирования в размере 500 млрд рублей в целях поддержания объемов кредитования МСП.

Глава ЦБ также сообщила, что реструктуризация кредитов для пострадавших от коронавируса отраслей затронет не только малый и средний бизнес, но и крупные компании.

«Решение реструктурировать такие кредиты в этих отраслях [пострадавших от коронавируса] принято без учета размера предприятия. Не только МСП, но и любые предприятия», — сказала она. Аналогичные меры, отметила Набиуллина, распространятся на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если их финансовое положение ухудшится из-за коронавируса.

«Эти меры по возможной реструктуризации, по нашим оценкам, охватывают около 25% кредитного портфеля банков», — добавила она.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор расширил сегодня список пострадавших от коронавируса отраслей: к транспорту и туризму были добавлены предприятия общественного питания, организаторы культурно-досуговых мероприятий, спортивные и оздоровительные центры, стоматологии и ряд других.

ЦБ рекомендовали банкам реструктурировать займы МСП и не назначать им штрафы за просрочку. Данные меры поддержки будут распространены на все компании вне зависимости от отрасли, в которой они работают.



Чтобы закрепить меры поддержки для компаний из пострадавших отраслей, потребуются изменения в законодательстве, которые сейчас готовит ЦБ, отметила Набиуллина.