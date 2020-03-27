Россия сможет выдерживать цену на нефть в 25 долларов в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании). Об этом заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает информагентство РБК . При этом бюджет недополучит доходы, но Россия накопила значительные золотовалютные запасы, объяснил замминистра.

Пережить сложный период поможет промышленности и девальвация, признал Сорокин. Он добавил, что девальвация — это «неприятно», так как всегда воспринимается негативно и бьет по реальным доходам населения.

Но если цена на нефть сохранится на уровне 25 долларов в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, отметил замминистра.

В Минэнерго считают, что цена на нефть будет меняться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом и сокращения производства на нефтяном рынке. Сейчас рынок в панике, и цена падает до того уровня, где начинается «уничтожение предложения», сказал Сорокин.

Но, по его словам, как только рынок увидит первые индикаторы восстановления спроса после завершения карантинных мероприятий в нескольких странах, инвесторы начнут думать более фундаментально, цена сбалансируется до уровня 40—45 долларов за баррель. Этот уровень чиновник называет справедливым. Пока Минэнерго не рассматривает сценарий, при котором цена в 25 долларов за баррель установится на долгосрочный период, следует из слов заместителя министра.



Цена на нефть эталонного сорта Brent рухнула на 30%, после того как 9 марта Россия и страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти (истекает 1 апреля), а Саудовская Аравия решила нарастить производство на треть и объявила прежним партнерам ценовую войну. После обвала цен на нефть обрушился и курс рубля.

Будут ли российские компании наращивать добычу с 1 апреля, Сорокин не сказал. По его словам, компании будут руководствоваться экономическим смыслом, так как их цель — зарабатывать, а не увеличивать добычу любой ценой.