Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает РБК .

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения числа рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава МВФ призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По словам Георгиевой, в МВФ уже зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановку экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», — отметила Георгиева. По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, которые обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в 2,5 трлн долларов. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила она.

В пятницу, 27 марта, было опубликовано также совместное заявление Георгиевой с председателем Международного валютно-финансового комитета Лесетджей Кганйаго.

«Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда глобальная пандемия в сфере здравоохранения превратилась в экономический и финансовый кризис. В условиях внезапного прекращения экономической активности мировой объем производства сократится в 2020 году», — отмечалось в документе.



В заявлении также указывалось, что МВФ готов использовать свой финансовый потенциал в размере 1 трлн долларов для поддержки государств-членов.