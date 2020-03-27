Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса, в размере 2 трлн долларов. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что в среду инициативу одобрили американские сенаторы.

«Наша страна сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области экономики и здравоохранения, имеющей исторические масштабы, — отметила перед голосованием спикер палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). — Мы знаем, что мы должны сделать больше».

У двоих конгрессменов было диагностировано вызываемое коронавирусом заболевание, а другие решили остаться дома в своих штатах из-за возможного контакта с зараженными.

Конгрессмен-республиканец (от штата Кентукки) Томас Мэсси попытался настоять на процедуре голосования, согласно которой требуется присутствие по крайней мере половины членов палаты представителей, что отложило бы голосование на неопределенный срок. Этим конгрессмен вызвал резкую критику со стороны однопартийцев и даже президента США Дональда Трампа. Глава государства в Twitter призвал «вышвырнуть Мэсси из Республиканской партии».

Во время голосования все законодатели в палате представителей соблюдали принцип социального дистанцирования — между ними было не менее двух метров.

Трамп ранее пообещал, что подпишет одобренный законопроект, как только получит его.

Это крупнейший за всю историю США пакет мер по оказанию помощи. Для смягчения последствий мирового финансового кризиса 2008 года конгресс одобрил пакет мер в размере 800 млрд долларов.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека. Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц. Как отметил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, таким образом совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой США, выполняющей функции Центрального банка страны, действиями в американскую экономику вольют 6 трлн долларов, что составляет около 30% ВВП.

Пакет предусматривает выделение примерно 500 млрд долларов в виде кредитов и помощи для крупных компаний при условии, что они не будут выкупать собственные акции и удержат большую часть сотрудников. Авиакомпании имеют право на получение субсидий в обмен на предоставление правительству участия в акционерном капитале. Около 350 млрд долларов направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

Законопроект предусматривает финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на 600 долларов до 31 июля. Пакет также включает 340 млрд долларов в виде дополнительного финансирования мер властей штатов по борьбе с коронавирусом. Более 117 млрд долларов будет выделено на больницы и оказание медицинских услуг ветеранам.



В этом месяце президент подписал одобренный ранее конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на 100 млрд долларов. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение 8,3 млрд долларов на сдерживание распространения пандемии. Белый дом и конгресс уже приступили к обсуждению четвертой инициативы.