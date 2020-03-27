Мошеннические организации предлагают в Интернете услуги гражданам от имени Ростуризма. Об этом предупредили в пятницу в ведомстве.

«Сотрудники данных организаций представляются сотрудниками «юридической службы Ростуризма», предлагая консультационные услуги гражданам по возврату денег за туристические путевки, в том числе на платной основе», — рассказали в Ростуризме.

Ведомство рекомендует россиянам быть внимательными и проверять информацию. Вся актуальная информация и контакты горячей линии есть на официальном сайте Ростуризма.



В ведомстве уточнили, что с учетом значительного количества звонков от туристов в настоящее время проводится работа по увеличению количества линий и их сотрудников.