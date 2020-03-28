Ключевые российские сервисы в Интернете будут предоставляться бесплатно в рамках проекта «Доступный Интернет» не с 1 июля, а с 1 апреля, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Вы знаете, что есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный Интернет, ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском Интернете. Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, с десктопов такая возможность будет уже не с 1 июля, а с 1 апреля», — заявил он на открытии конкурса для школьников «Большая перемена».