Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России определить перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, и обеспечить постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ для актуализации данного перечня. Об этом говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», — говорится в тексте поручения.

Правительству также поручено с 1 апреля 2020 года ежемесячно докладывать о результатах мониторинга.

Также президент поручил правительству и Центробанку к 15 апреля утвердить план действий по обеспечению динамики кредитования реального сектора экономики.

«Правительству разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для таких предприятий, а также предоставление государственных гарантий», — говорится в перечне поручений.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, а также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес).