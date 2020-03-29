Решение обратиться к россиянам было принято президентом России Владимиром Путиным накануне его телеобращения. Выработка формулировок началась ночью перед выступлением российского лидера с речью, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям. И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки. И утром, и первую половину следующего дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил», — сказал Песков.

Глава государства в обращении к россиянам в среду, 25 марта, предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.