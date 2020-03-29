Программа госкредитования бизнеса для выплат зарплат сотрудникам дорого обойдется государству, однако властям придется пойти на этот шаг. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я буду настаивать, чтобы [заработала программа кредитования бизнеса] через неделю. Очень мало времени осталось. <...> Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти», — сказал он.

Белоусов также отметил, что программа будет распространяться только на малые и средние предприятия. «Действительно, у людей нечем платить зарплату. <...> Залога там быть не может никакого, потому что должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75%. Это должна быть практически нулевая ставка. И это должен быть кредит от шести до восьми месяцев», — пояснил он.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире. В своем выступлении глава государства предложил меры поддержки граждан и бизнеса, которые предполагается реализовать в ближайшее время.