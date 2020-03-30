Число резюме на сервисах по поиску работы за неполный март увеличилось на 12–23% в сравнении с тем же временем год назад, пишут «Известия» .

Так, на hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе сервиса. Число вакансий увеличилось на 5%. В среднем на одно предложение работы теперь приходится семь резюме. По данным hh.ru, сейчас в топ-5 самых востребованных сфер входят госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес. Резюме больше всего в первых трех категориях, а также в отраслях медицины и фармацевтики и развлечений и искусства.

На «Авито.Работа» c 1 по 22 марта было опубликовано на 23% больше резюме, чем в тот же период год назад, рассказал представитель сервиса. Число вакансий выросло на 27%, что связано со значительным ростом количества предложений о работе без опыта: здесь динамика составила 61% по сравнению с прошлым годом. Сюда относятся вакансии курьеров, грузчиков, комплектовщиков, наиболее востребованных в ситуации вокруг коронавируса. Также на 39% выросло число предложений для домашнего персонала, сообщалось ранее. Среди резюме «Авито.Работа» фиксирует прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%) и домашнего персонала (+45%).

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По мнению экспертов, рост числа вакансий может быть связан со страхом попасть под сокращение. В ближайшее время число вакансий может начать сокращаться, а количество безработных — расти, предупреждают эксперты. В первую очередь под ударом окажутся сотрудники сферы обслуживания и непродуктовой торговли. Также пандемия может ударить по топ-менеджерам и высокооплачиваемым специалистам: компании начнут увольнять самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов трудиться за меньшие деньги. Еще в зоне риска около 14,5 млн, работающих в неформальном секторе. Наиболее защищенными от потери работы категориями можно считать чиновников, сотрудников бюджетной сферы и промышленности, считают эксперты. В целом же можно отметить тренд на экономию «живого» труда, добавил он. Можно ожидать, что после перестройки процессов на новый лад эффективность работы значительно вырастет, полагают эксперты.