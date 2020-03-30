В уголовном деле о мошенничестве создателей уфимского потребительского кооператива «ИнвестсоцВКЛАД» (также действовал под названием «Социнвествклад») появилась новая статья, пишет «Коммерсант» . МВД России сообщило о том, что экс-председатель кооператива Евгений Митин и его предполагаемый соучастник подозреваются также в организации и участии в преступном сообществе.

Евгений Митин, учредивший «ИнвестсоцВКЛАД» в 2016 году, был задержан в апреле 2019-го и помещен под стражу. Тогда в уголовном деле о мошенничестве фигурировал ущерб в размере более 30 млн рублей, нанесенный более чем 50 пайщикам. Спустя год после начала расследования в МВД оценивают ущерб в 600 млн рублей, число обманутых пайщиков составляет более 4 тыс. человек.

В Уфе прекращена деятельность потребкооператива с признаками финпирамиды Организация не является кредитной и не имеет выданной ЦБ лицензии.

«ИнвестсоцВКЛАД» привлекал от населения средства под обещания выплаты 9—14% годовых. Свои первые офисы в Уфе организация под названием «Социнвествклад» открывала рядом с офисами Социнвестбанка, при этом используя похожий на банковский логотип. Позже кооператив начал позиционировать себя как «Соцвклад», а затем, когда Социнвестбанк подал на кооператив в суд из-за его названия, похожего на название банка до степени смешения, переименовался в «ИнвестсоцВКЛАД».

По версии следствия, организация инвестиционной деятельности не вела, выплаты первым пайщикам производила за счет средств новых клиентов.