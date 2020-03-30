Правительство РФ может получить право в 2020 году увеличить сумму реализации драгоценных металлов и камней из Госфонда по сравнению с заложенной в бюджет без внесения поправок в закон о бюджете. Такие нормы содержатся в поправках, одобренных к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС. Поправки вносятся в законопроект о праве правительства распределять бюджетные ассигнования на борьбу с коронавирусом без внесения изменений в бюджет.

«Установить, что сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, предусмотренная на 2020 год законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», может быть увеличена на сумму, определенную правительством Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Кроме того, поправки предусматривают возможность увеличения расходов бюджета без внесения в него поправок в случае и в пределах поступления в доходы бюджета доходов Банка России от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России», а также по решению правительства РФ в случае и в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета.

Также предусматривается, что в 2020 году дефицит бюджета субъекта РФ или местного бюджета может превысить установленные Бюджетным кодексом ограничения на сумму бюджетных ассигнований, направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации и связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.



Бюджетам субъектов РФ может быть предоставлена в 2020 году дополнительная рассрочка по погашению задолженности по бюджетным кредитам. Средства, высвобождаемые в результате этой рассрочки, должны быть направлены на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона и профилактику и устранение последствий коронавируса, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ.