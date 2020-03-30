Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все платежи по уже взятым кредитам МСП будут перенесены на полгода.

«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети — банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей», — сказал он в ходе совещания в понедельник с вице-премьерами.

Также Мишустин указал, что с июля 2020 года правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых.

«Но вводить его субъекты РФ смогут по своему решению», — заключил он.