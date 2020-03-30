Отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко в понедельник отпустили из мест лишения свободы в связи с истечением срока его наказания. Об этом сообщил его адвокат Денис Калинин.

Калинин уточнил, что Виктор Захарченко был изначально приговорен судом первой инстанции за растрату к четырем годам колонии, но в ноябре 2019 года Мосгорсуд снизил срок наказания до трех лет и девяти месяцев. «К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет и, согласно новым правилам подсчета сроков, уже отбыл по факту свое наказание», — сказал Калинин.

Согласно решению суда, бывший председатель правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимир Корьевкин взял на работу Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта, и выплачивал ему зарплату. Затем организованная группа в составе Захарченко, неустановленных лиц и Корьевкина совершила растрату денежных средства банка на сумму 1,7 млн рублей. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил платить Захарченко зарплату за фиктивную работу. Таким образом, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму 4 млн рублей.