Банк «Веста» запустил акцию «Поддержка бизнеса» для помощи клиентам в период проведения противоэпидемиологических мероприятий, говорится в релизе финучреждения.

«В акции участвуют клиенты, имеющие расчетный счет юридического лица в банке «Веста», деятельность которых временно приостановлена согласно постановлению муниципальных или федеральных органов власти РФ на время борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Льготный режим предусматривает отмену комиссий за:

ведение счета;

заверение комплекта документов при открытии счета для ИП и ЮЛ;

безналичные переводы на основании расчетного документа, оформленного в электронном виде и полученного банком по системе «интернет-банк»;

выдачу справок и информационных писем, связанных с открытием и ведением счета, по письменной просьбе клиента;

предоставление или заверение дубликатов выписок и приложений к ним по письменному запросу клиента;

удостоверение подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

предоставление документов, в том числе дубликатов документов, по закрытым счетам;

за обслуживание счета при отсутствии оборотов в течение полугода.

Условия действуют до 30 июня 2020 года.



Для участия в акции клиентам нужно направить в банк сообщение с уведомлением о том, что их деятельность временно приостановлена в связи с постановлением муниципальных или федеральных органов власти РФ с просьбой предоставить льготный режим использования счета, заключили в банке.