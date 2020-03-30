Государство в прошлом году предоставило ВЭБу субсидию в несколько сотен миллиардов рублей на компенсацию убытков, связанных с участием в начатых до 2018 года проектах, следует из годового отчета группы «ВЭБ.РФ» по МСФО.

«За год, завершившийся 31 декабря 2019 года, «ВЭБ.РФ» получил средства государственной субсидии на компенсацию убытков «ВЭБ.РФ», связанных с участием в начатых до 1 января 2018 года проектах «ВЭБ.РФ» в сумме 242,1 млрд рублей. Средства были полностью направлены на компенсацию расходов по указанным проектам. На 31 декабря 2019 года в составе статьи «Кредиты клиентам» отражены требования по субсидии балансовой стоимостью 281,5 млрд рублей», — указано в финансовом документе.

Как сообщалось, группа в 2019 году получила отрицательный финансовый результат по МСФО в размере 52,8 млрд рублей. «Принятые меры по улучшению структуры баланса и оптимизации бизнес-модели позволили сократить убыток за 2019 год на 70% по сравнению с убытком в 175,8 млрд рублей за 2018 год», — подчеркнули в ВЭБе.

Убыток группы ​«​ВЭБ.РФ»​ ​в 2019 году сократился до 52,8 млрд рублей по МСФО Капитал группы за 2019 год вырос на 143,5 млрд рублей (+50,5%) и на 31 декабря 2019-го составил 427,6 млрд.

В релизе с ключевыми данными годовой отчетности по МСФО отдельно сообщается о субсидиях, предоставленных государством в прошлом году в целях поддержания размера и структуры капитала ВЭБа.

Так, в марте и июне 2019 года ВЭБу были предоставлены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в размере 7,7 млрд и 7,8 млрд рублей соответственно на компенсацию затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала. Средства были признаны в составе уставного капитала.

В марте и декабре 2019 года ВЭБу была предоставлена субсидия в размере 9,7 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно, полученная из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации с целью взноса в уставный капитал АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. Вся сумма субсидии признана в составе добавочного капитала.

Кроме того, следует учитывать, что постановлением правительства РФ от 21 декабря 2018 года № 1611 «Об уставном капитале государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» установлено, что по закону утвержденный размер уставного капитала формируется в размере суммы сформированной части уставного капитала ВЭБа и части уставного капитала, подлежащей формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов Российской Федерации в размере 300 млрд рублей, указывают в ВЭБе.



Капитал группы за 2019 год увеличился на 50,5% и на 31 декабря 2019 года составил 427,6 млрд рублей.