Чистая прибыль СК «Росгосстрах Жизнь» по итогам 2019 года составила 254 млн рублей, говорится в релизе компании.

Страховые сборы за год оказались на уровне 13,8 млрд рублей, а наибольшую долю (97%) обеспечили договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни.

«Компания за год почти в пять раз увеличила долю в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни (до 4,3%) и стала шестой по этому показателю среди 15 крупнейших игроков рынка. При этом по новому бизнесу ИСЖ и НСЖ доля «Росгосстрах Жизни», по оценке аналитиков компании, достигла 5%, а по новому бизнесу НСЖ с регулярными взносами стала еще выше — на уровне 8%», — сказано в сообщении.

Объем совокупных страховых выплат по итогам 2019 года составил 606,2 млн рублей.

Резервы достигли 18,2 млрд рублей, уставный капитал — 480 млн, а активы по состоянию на 31 декабря 2019 года — 20,7 млрд.