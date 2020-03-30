Ассоциация банков России (АБР) предложила предоставлять рефинансирование Банка России без поручительства под кредитование банками субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при наличии кредитного рейтинга не ниже «А-». Об этом говорится в сообщении АБР. Ассоциация направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложениями о расширении доступа кредитных организаций к программам поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы снизить негативное влияние от коронавируса.

Это позволит получить доступ к программе клиентам еще 33 кредитных организаций, большинство из которых активно работает с субъектами МСП, говорится в сообщении.

«Кредиты без обеспечения по-прежнему будут предоставляться банкам с высоким кредитным рейтингом — «АА(RU)» по классификации АКРА или «ruАА» по классификации «Эксперт РА», а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства Корпорации МСП. Этим требованиям соответствуют восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. При этом лишь единицы из этих кредитных организаций работают в сегменте малого и среднего предпринимательства», — отмечает АБР.

Ассоциация добавляет, что другие банки в настоящее время ограничены в своих возможностях реализовать программы кредитования на выплату зарплат для предприятий МСП, испытывающих проблемы в связи с пандемией и негативным влиянием ограничительных мер. Эта ситуация может привести к перетоку клиентов, ухудшению условий конкуренции на финансовом рынке.