Ретейлеры в России договорились о новых правилах работы для обеспечения безопасности клиентов из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении Wildberries. Так, вводится запрет на прием наличных и банковских карт в пунктах выдачи заказов, товары будут выдаваться только по предоплате через сайт или приложение. Торговые залы планируется закрыть.

К соглашению, как отметили в Wildberries, присоединились такие ретейлеры, как «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito. Инициативу поддержала сеть гипермаркетов стройматериалов Leroy Merlin, но без закрытия торгового зала.

В Wildberries добавили, что в пункте выдачи заказов или магазине должно находиться не более одного покупателя, должны быть закрыты кабины для примерки одежды. Персонал должен работать в защитных масках и перчатках. Выдача заказов и курьерская доставка должна осуществляться бесконтактно, наличие санитайзера во всех точках выдачи обязательно.