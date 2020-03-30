Экономическая активность в феврале увеличилась в годовом выражении. В ближайшие месяцы Банк России ожидает временного, но значительного снижения экономической активности. Оно вызвано распространением коронавируса и соответствующими ограничительными мерами как в мире, так и в России. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения необходимых ограничительных мер. Банк России будет учитывать влияние данного периода низкой экономической активности на среднесрочный прогноз инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики», — говорится в материалах регулятора.

В феврале росту экономической активности во многом способствовал календарный фактор. Отмечался рост как производственной, так и потребительской активности. Активизация исполнения национальных проектов, а также аномально теплая погода способствовали ускорению строительства. Косвенные индикаторы свидетельствовали об ускорении роста инвестиционного спроса.



В последнем зимнем месяце отмечался рост выпуска в добыче полезных ископаемых, а также в ряде обрабатывающих производств. Выпуск как промежуточных, так и инвестиционных товаров в целом в России находился на максимальных уровнях за последние четыре года. Введение масштабных карантинных мер и снижение экономической активности в ряде стран в связи с распространением коронавируса в феврале оказало влияние только на отдельные производства.

Продолжила расширяться потребительская активность. В годовом выражении рост оборота розничной торговли ускорился в феврале до 4,7% (после 2,7% в январе), что во многом было обусловлено календарным эффектом. Поддержку потребительскому спросу оказывал продолжающийся рост трудовых доходов населения.