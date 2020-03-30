Чистая прибыль группы ВТБ за первые два месяца 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5% и составила 38,8 млрд рублей. Такие данные (неаудированные консолидированные финансовые результаты) отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ, головной компании группы.



«Рост прибыльности способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 6,9 п. п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 38,6%», — отмечается в релизе.



Чистые процентные доходы составили 76,5 млрд рублей за два месяца 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. Чистая процентная маржа составила 3,6% по итогам двух месяцев 2020 года (рост на 30 базисных пунктов год к году).



Чистые комиссионные доходы составили 14,8 млрд рублей (рост на 31% год к году). Основным источником сильной динамики чистых комиссионных доходов был розничный бизнес группы.

Расходы на создание резервов составили 18 млрд рублей, увеличившись на фоне низкой базы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в шесть раз.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 4,8% по состоянию на 29 февраля 2020 года (плюс 10 б. п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 29 февраля 2020 года остается на высоком уровне и составляет 128,8% (128,7% на 31 декабря 2019 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 43,8 млрд рублей, увеличившись на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было вызвано в том числе расходами на информационные технологии, цифровизацию и трансформацию бизнес-процессов.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2020 года на 1,7% и составили 3,4 трлн рублей, основную поддержку этому росту обеспечила ипотека (плюс 2,4% с начала года). Совокупный объем кредитов юридическим лицам по итогам двух месяцев 2020 года сократился на 0,3%. При этом портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился с начала года на 0,9%. Доля группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 17,6% и 17,4% соответственно.



С начала 2020 года средства юридических лиц увеличились на 2,1%, при этом средства клиентов сегмента «средний и малый бизнес» продемонстрировали рост на 2,5% с начала года. Более сильная динамика роста была зафиксирована по портфелю средств физических лиц, рост с начала года составил 3,6%, что выше прироста портфеля депозитов и остатков на счетах физических лиц по российскому банковскому сектору. При этом основным источником роста средств клиентов группы ВТБ были текущие и накопительные счета, что вместе с ростом доли привлечений от физических лиц в структуре совокупных обязательств группы способствует дальнейшей оптимизации структуры фондирования.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы увеличилась до 82,9% (79,2% — на 31 декабря 2019 года). При этом доля средств клиентов — физических лиц в совокупных обязательствах группы увеличилась до 38,4% по сравнению с 36,4% на начало года. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,7% и 15,5%.