Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу Евразийского банка развития со «стабильного» на «негативный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне «BBB/A-2».

«Негативный» прогноз отражает главным образом возможное дальнейшее снижение достаточности капитала ЕАБР, которое может быть обусловлено продолжающимся быстрым ростом портфеля банка при сохранении его высокой концентрации, в то время как дополнительных вливаний капитала со стороны стран-участниц не ожидается, поясняют аналитики.

«Более того, волатильность мировой экономики, связанная с распространением коронавируса COVID-19 и резким снижением цен на нефть, может привести к снижению качества активов банка и, возможно, ухудшению нашей оценки его показателей ликвидности и фондирования», — отмечается в релизе.



Евразийский банк развития был учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. Сейчас государствами-участниками являются также Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения.