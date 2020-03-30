Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о консультациях по рынку нефти по линии министров энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.

«Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — говорится в сообщении.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах — участниках прежнего альянса.

